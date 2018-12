TV 1861 Bruck: Voran, nur nicht von heute auf morgen

ERLANGEN - Die Handballerinnen des TV 1861 Bruck waren mit einer neuen Trainerin in die BOL-Saison gestartet. Am Sonntag haben sie im neunten Spiel den fünften Sieg geholt. Was der Mannschaft fehlt, ist Konstanz.

Im Heimspiel gegen die SG Rohr/Pavelsbach war endlich gelungen, was sich Ulrike Kardos schon so lange gewünscht hatte: Ihre Mannschaft spielte mit einem kompletten Kader und zeigte endlich einmal, was sie drauf hat. Und das über 60 Minuten. "Wir haben von Anfang an unsere Leistung abgerufen, die Abwehr war stark, wir hatten Struktur im Spiel, man hat eine Handschrift gesehen." Gegen den Tabellenzehnten gewann Bruck mit 34:20 (17:7).

Es war der fünfte Sieg im neunten Spiel. Fast ein bisschen wenig für das ambitionierte Team, das einige auch wegen der neuen Trainerin bereits als Landesliga-Kandidaten gesehen hatten. Doch was der Mannschaft fehlt, ist die Konstanz. "Die Leistung stimmt phasenweise", sagt Kardos. "Doch wir schaffen es zu selten, stark anzufangen und das beizubehalten."

Gründe dafür zu finden, sei schwierig. "Die Mannschaft hat sich erst neu gefunden, als Trainerin habe ich viel verändert", meint die 39-Jährige. "Wir hoffen, dass es von Spiel zu Spiel besser wird." Noch ist der TV 1861 Bruck keine souveräne Mannschaft, die ein Spiel auch gewinnt, wenn die Tagesform mal nicht so gut ist. Doch das, glaubt Kardos, ist auch okay. "Wenn man viel verändert, hohe Erwartungen und ein hohes Ziel hat, denkt man immer, es geht von heute auf morgen." Doch natürlich weiß die Trainerin, dass es eben nicht so ist.

Ihr Mann, mit dem sie gemeinsam den Drittligisten HG Zirndorf betreut hatte, spricht ihr Mut zu: "Er sagt, es braucht eine Saison", meint Kardos, "und man muss sich eben eingestehen, dass man im Lauf der Saison eben Punkte liegen lassen wird." Die erste Niederlage war trotzdem schmerzhaft. Gegen den TV Altdorf gab es ein 17:19. "Nach einem schlechten Start war das noch sehr knapp", sagt Kardos. Die 16:31-Niederlage beim Tabellenführer Nabburg/ Schwarzenfeld hingegen sei verdient gewesen. Unnötig Punkte liegen gelassen haben die Bruckerinnen bei den Unentschieden in Neunburg und Eckental. "Das haben wir selbst vergeigt."

Die Abwehr stand: Die Brucker Handballerinnen (rechts) zeigten eine starke Leistung. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Sechs Minuspunkte hat das Team nun, gegen Regensburg und Forchheim gab es Siege. Ziel ist, die Leistung zu stabilisieren und so oft es geht "auf einen kompletten Kader zurückzugreifen". Mit der Entwicklung ist Ulrike Kardos zufrieden. Vor allem wenn es so weiter geht wie zuletzt im Heimspiel.

TV 1861 Bruck: Feuerlein, Reinhard, Ruhmann, Liebhäußer 6, Pribylla 1, Seifert 5, Krämer 6/3, Wolf 5, Schmidt N. 1, Heissel 1, Schmidt U. 2, Kind 2, Sudermann 1, Haske 4.

KATHARINA TONTSCH