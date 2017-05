U20-Fußball-WM: Auftaktniederlage für Deutschland

DFB-Auswahl verliert gegen Venezuela - Fürther Schad in Startelf - vor 1 Stunde

DAEJEON - Bitterer Start für die deutsche U20-Fußball-Nationalmannschaft: Bei der WM in Südkorea setzte es im ersten Gruppenspiel eine Niederlage - doch bereits am Dienstag bekommt die Mannschaft von Guido Streichsbier gegen Mexiko die Chance, den verpatzten Auftakt wettzumachen.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea gestartet. Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier verlor am Samstag in Daejeon mit 0:2 (0:0) gegen Venezuela. Ronaldo Peña (50. Minute) und Sergio Córdova (54.) erzielten die Tore vor 5449 Zuschauern für die Südamerikaner.

Dominik Schad von der SpVgg Greuther Fürth stand in der Startelf, wurde aber in der 68. Minute ausgewechselt. Deutschland und Venezuela trafen erstmals mit ihren U20-Teams aufeinander. Weitere Gegner der deutschen Nachwuchs-Fußballer sind Mexiko am Dienstag und WM-Neuling Vanuatu am Freitag.

dpa / ama