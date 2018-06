Überraschung in Halle: Federer verliert Finale und Platz eins

Der Schweizer musste sich dem Kroaten Borna Coric geschlagen geben

HALLE - Roger Federer hat das Finale beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle überraschend verloren und damit auch den Status als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste.

Roger Federer ging im Finale von Halle als Verlierer vom Platz. © Friso Gentsch



Der Schweizer unterlag am Sonntag im Endspiel der Gerry-Weber-Open dem Kroaten Borna Coric mit 6:7 (6:8), 6:3 und 2:6. Der 36-jährige Federer verpasste damit eine Woche vor Wimbledon nicht nur den zehnten Turnier-Triumph in Halle, sondern auch den 99. Turniersieg seiner Karriere. Der Weltranglisten-34. Coric hatte beim Rasen-Turnier schon in der ersten Runde überrascht, als er den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev aus Hamburg klar besiegte.

Neben dem Finale verlor Federer auch seinen Status als Nummer eins der Welt. Dieses Ranking führt nun wieder Dauerrivale Rafael Nadal aus Spanien an.

sha, dpa