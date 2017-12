Überraschung! Veh wird neuer Sportdirektor in Köln

Ex-Bundesliga-Trainer wird Nachfolger von Jörg Schmadtke - vor 1 Stunde

KÖLN - Da hat der 1. FC Köln mal eben eine echte Überraschung aus dem Hut gezaubert: Die Geißböcke gaben am Mittwoch bekannt, das Armin Veh neuer Sportdirektor wird. Kommenden Montag wird der 56-Jährige offiziell vorgestellt. Eine andere Suche geht derweil weiter.

Es ist eine echte Überraschung: Armin Veh wird neuer Sportdirektor beim 1. FC Köln. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. © dpa



Es ist eine echte Überraschung: Armin Veh wird neuer Sportdirektor beim 1. FC Köln. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Foto: dpa



Jetzt hat der 1. FC Köln zumindest auf dieser Position wieder Ruhe: Armin Veh übernimmt den Posten des Sportdirektors beim 1. FC Köln. Damit tritt Veh die Nachfolge von Jörg Schmadtke an, der kürzlich seinen Posten freiwillig räumte. "Wir haben mit Armin Veh einen Mann für die Position gewonnen, der unsere Kriterien perfekt erfüllt. Er hat große Erfolge vorzuweisen und bringt viel Erfahrung mit, auch in Krisen. Er ist kommunikativ und führungsstark und passt in unser Team am Geißbockheim. Darüber hinaus kennt er Alexander Wehrle aus der gemeinsamen Zeit in Stuttgart“, erklärte FC-Präsident Werner Spinner auf der Vereins-Homepage.

Veh selbst fiebert seiner neuen Aufgabe bereits entgegen: "Auf die Möglichkeit, beim 1. FC Köln ein nachhaltiges Projekt anzugehen, freue ich mich sehr. Die Verantwortlichen des FC haben mich davon sofort begeistert und ich sehe es als riesige Herausforderung und zugleich eine tolle Möglichkeit, in diesem faszinierenden Traditionsclub etwas zu bewegen. Ich drücke der Mannschaft und dem Trainerteam die Daumen, dass sie schon am Donnerstag in Belgrad und dann im Spiel gegen den SC Freiburg mit einem Sieg ein echtes Zeichen setzen können."

Mehr als 600 Spiele absolvierte Armin Veh während seiner Zeit als Trainer an der Seitenlinie. Sein wohl größter Erfolg war die sensationelle Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart im Jahre 2007. Zudem coachte er unter anderem Wolfsburg, Augsburg, Hamburg und Frankfurt in der Bundesliga. Die erste dicke Aufgabe wartet auch bereits auf den neuen Mann: Nach der Trennung von Peter Stöger muss der FC auch auf der Trainer-Position dringend aktiv werden.

Stefan Zeitler Online-Redaktion E-Mail