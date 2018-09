In Europas Königsklasse sind die Thomas Sabo Ice Tigers formidabel aus den Startlöchern gekommen. Der Auftakt in die 25. DEL-Saison soll Nürnbergs ambitionierte Eishockeyspieler natürlich aber auch gelingen. Was am Freitag beim Kräftemessen mit den Wild Wings von Belang ist, erklärt NZ-Sportredakteur Florian Jennemann in seiner Vorschau.