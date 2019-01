Ungeschlagen oben! PSG kann's auch ohne Neymar

PARIS - Paris Saint-Germain, Frankreichs unangefochtener Tabellenführer, bleibt auch ohne Superstar Neymar der französischen Liga ungeschlagen.

Deutlich obenauf: Cavani & Co. gaben Rennes im heimischen Prinzenpark klar das Nachsehen. © AFP / FRANCK FIFE



Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel besiegte Stade Rennes am Sonntagabend im heimischen Prinzenpark mit 4:1 (1:1). PSG feierte den 18. Sieg im 20. Saisonspiel. Die Tore für den unangefochtenen Tabellenführer erzielten Uruguays Topstürmer Edinson Cavani (7./71. Minute), der Argentinier Angel di Maria (60.) und Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé (66.).

M'Baye Niang erzielte per Hacke den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer (28.) für Rennes. Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen bei Paris in der Startformation. Der Titelverteidiger hat in der Liga - trotz zwei Spielen weniger – weiterhin 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten OSC Lille.

