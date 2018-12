Ungeschlagen-Union schlägt Bochum mit 2:0

BERLIN - Union Berlin setzt seine unglaubliche Serie fort und ist damit die komplette Hinrunde hinweg ungeschlagen. Die Köpenicker besiegen derweil Bochum zuhause mit 2:0. Dynamo Dresden kommt bei Aufsteiger Paderborn mit 0:3 unter die Räder.

Der ehemalige Nürnberger Sebastian Polter bringt Union Berlin mit seinem Elfmetertor auf die Siegerstraße. © Jörg Carstensen



1. FC Union Berlin - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin hat die Hinrunde als erstes Team der 2. Fußball-Bundesliga seit sieben Jahren ohne Niederlage abgeschlossen. Die Köpenicker feierten am Samstag mit dem 2:0 (0:0) im Verfolgerduell mit dem VfL Bochum den dritten Heimsieg in Serie und bleiben auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Nach einer schwachen ersten Halbzeit des Hauptstadtclubs erzielte Sebastian Polter (60. Minute) vor 20 728 Zuschauern per verwandeltem Foulelfmeter die schmeichelhafte Führung. Den Strafstoß hatte der Stürmer nach Foul von Tim Hoogland selbst herausgeholt. Robert Zulj (87.) sorgte für die Entscheidung. In der ersten Zweitliga-Halbserie war zuletzt Fortuna Düsseldorf 2011/12 ungeschlagen geblieben, am Saisonende stiegen die Rheinländer über die Relegation gegen Hertha BSC auf.

SC Paderborn - SG Dynamo Dresden

Aufsteiger SC Paderborn hat seine erstaunliche Saison in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Steffen Baumgart siegte zum Abschluss der Hinrunde mit 3:0 (0:0) gegen Dynamo Dresden und bleibt daheim weiter ungeschlagen. Paderborn liegt mit 25 Punkten und sechs Zählern Rückstand auf den Dritten Union Berlin weiter im Bereich des Relegationsplatzes. Ben Zolinski (54. Minute), Sven Michel (77.) und Philipp Klement (90.+3) erzielten die Tore für Paderborn. Dresden, das nunmehr seit fünf Spielen auf einen Auswärtssieg wartet, liegt mit 22 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Die Partien vom Freitag:

Holstein Kiel - Armina Bielefeld 1:2 (0:1)

Arminia Bielefeld hat unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus am Freitagabend mit einem 2:1 bei Holstein Kiel auf Anhieb in die Erfolgsspur zurückgefunden. Fabian Klos (34. Minute) und Julian Börner (81.) erzielten vor 8904 Zuschauern im Holstein-Stadion die Tore für die Gäste, die zuvor neun Ligaspiele in Folge nicht gewonnen hatten. Janni Serra (73.) traf für die Hausherren, die ihre erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen mussten.

MSV Duisburg - Hamburger SV 1:2 (1:2)

Der Hamburger SV hat die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga perfekt gemacht. Am Freitag gewann die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf beim MSV Duisburg mit 2:1 und kann zum Abschluss der Hinrunde nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden. Vor 26.500 Zuschauern im Duisburger Stadion erzielten Khaled Narey (12. Minute) und Aaron Hunt (19.) die Tore für den HSV. Für den MSV traf Gerrit Nauber (14.). Duisburgs Tim Albutat sah die Gelb-Rote Karte (90.+3).

