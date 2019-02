Union ist wieder Dritter, Paderborn lässt nicht locker

Berlin kämpft sich zurück auf den Relegationsplatz - vor 2 Stunden

DÜSSELDORF - Union Berlin erobert mit einem Arbeitssieg Rang drei in der 2. Liga zurück, auch weil Köln am Tag zuvor Konkurrenten St. Pauli mit 4:1 besiegte. Aber auch der SC Paderborn, der erst seit dieser Saison wieder in der 2. Liga spielt, mischt im Aufstiegsrennen mit.

Union Berlin kann sich über den Sieg gegen Sandhausen und die gleichzeitige Rückeroberung des dritten Tabellenplatzes freuen. © Andreas Gora



Union Berlin kann sich über den Sieg gegen Sandhausen und die gleichzeitige Rückeroberung des dritten Tabellenplatzes freuen. Foto: Andreas Gora



1. FC Union Berlin - SV Sandhausen 2:0 (2:0)

Der 1. FC Köln ist in der 2. Bundesliga wieder auf Aufstiegskurs, doch die Konkurrenz lässt nicht locker. Union Berlin holte sich fünf Tage nach dem schmerzhaften 2:3 beim FC St. Pauli dank eines 2:0 (1:0)-Arbeitssieges gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen Rang drei zurück und liegt mit 37 Zählern und der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Kiezclub. Union musste auf Manuel Schmiedebach, der seine fünfte Gelbe Karte bei der 2:3-Niederlage auf St. Pauli kassiert hatte, sowie auf den verletzten Stürmer Sebastien Polter verzichten. Beim Tabellenvorletzten fehlten die gelbgesperrten Rurik Gislason und Philipp Förster. Sebastian Andersson (11.) und Akaki Gogia (87.) bescherten Berlin die Entschädigung für den späten K.o. auf St. Pauli.

VfL Paderborn - SC Paderborn 07 1:2 (0:2)

Locker lässt auch nicht der erstaunliche Aufsteiger SC Paderborn, die mit Köln über die stärkste Offensive der Liga verfügen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann am Samstag 2:1 (2:0) das Verfolgerduell beim VfL Bochum und liegt nach dem dritten Sieg im vierten Rückrundenspiel mit nunmehr 34 Punkten kanpp hinter den Aufstiegsrängen. Drei Zähler sind es für Paderborn zum Relegationsrang drei, fünf zum Zweiten 1. FC Köln. Der VfL Bochum (30 Punkte) musste die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und liegt auf Platz acht. Ben Zolinski nach 33 Sekunden und Sven Michel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgten für Paderborns dritten Sieg im vierten Rückrunden-Spiel.

dpa, ako