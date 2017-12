Union verliert erneut - Düsseldorf wieder in der Spur

BERLIN - Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist in der 2. Bundesliga in vollem Gange. Am Freitagabend trafen vier ambitionierte Klubs aufeinander - es siegten jeweils die Gästeteams aus Ingolstadt und Düsseldorf

Berlins Simon Hedlund (l) und der Ingolstädter Christian Träsch kämpfen um den Ball. Foto: Britta Pedersen/dpa



1. FC Union Berlin - FC Ingolstadt 1:2 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin hat auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer André Hofschneider verloren. Die Köpenicker unterlagen zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Tabellennachbarn FC Ingolstadt trotz eigener Führung mit 1:2 (0:0). Steven Skrzybski traf am Freitagabend vor 20.170 Zuschauern im Stadion "An der Alten Försterei" per Foulelfmeter (59. Minute). Doch der eingewechselte Robert Leipertz (73.) und Dario Lezcano (77./Foulelfmeter) drehten das Spiel für die Gäste. Mit der fünften Partie ohne Sieg nacheinander und weiter 26 Punkten rücken die Aufstiegsränge für Union immer weiter weg. Ingolstadt überholt mit dem fünften Auswärtssieg der Saison die Berliner und steht mit 28 Punkten jetzt auf Rang vier.

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)

Fortuna Düsseldorf hat am Freitagabend mit einem 1:0 (1:0)-Sieg bei Eintracht Braunschweig zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Davor Lovren (9. Minute) erzielte vor 19.725 Zuschauern im Braunschweiger Eintracht-Stadion das Tor für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, die nach zuvor sechs sieglosen Spielen in Serie erstmals wieder gewann.

Mit der frühen Führung durch Lovren, der einen blitzschnellen Konter mit einem gekonnten Heber über Eintracht-Schlussmann Jasmin Fejzic abschloss, erwischten die Gäste einen Auftakt nach Maß. In der Folge kontrollierte Fortuna das Geschehen lange relativ problemlos und ließ kaum zwingende Torgelegenheiten zu. Erst in der letzten halben Stunde kamen die Braunschweiger sichtlich auf, Fortuna rettete den fünften Auswärtssieg aber mit Glück und Geschick über die Zeit.

