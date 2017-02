Union zeigt dem Club, wie es geht - Braunschweig kann's noch

BERLIN/SANDHAUSEN - Wenige Tage nach dem Dreier gegen den 1. FC Nürnberg gab es für die Münchner Löwen wieder eine Enttäuschung: Das 0:2 bei Union Berlin bremst den Aufschwung der letzten Wochen. Die Braunschweiger beendeten mit ihrem Sieg derweil ihre Rutschpartie.

Er kann's mit dem Kopf, aber vor allem mit dem Fuß: Steven Skrzybski trug seinen Teil zum Berliner Heimsieg gegen Sechzig bei. © dpa



Union Berlin - 1860 München 2:0 (1:0)

Der 1. FC Union Berlin hat in der 2. Bundesliga den Aufstiegs-Relegationsplatz drei gefestigt. Die Köpenicker gewannen am Freitagabend gegen 1860 München mit 2:0 und feierten den dritten Heimsieg in Serie. Die Tore zum hochverdienten Erfolg erzielten vor 20.176 Zuschauern An der Alten Försterei Steven Skrzybski (41. Minute) und Simon Hedlund (60.).

Mit 41 Punkten liegen die Berliner vorübergehend gleichauf mit dem Zweiten Hannover 96. Die harmlosen Münchner kassierten hingegen nach zuletzt zwei Siegen die siebte Auswärtsniederlage nacheinander. In der Tabelle bleiben die Löwen mit 25 Punkten auf dem 14. Rang.

SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig hat beim SV Sandhausen den ersten Pflichtspiel-Sieg im Jahr 2017 geschafft und Kontakt zu den Aufstiegsrängen der 2. Fußball-Bundesliga gehalten. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend mit 1:0 durch. Der Rückstand des Tabellenvierten auf den 1. FC Union Berlin beträgt damit weiterhin nur einen Zähler.

Nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg erzielte Mirko Boland in der 71. Minute den entscheidenden Treffer für den Aufstiegskandidaten. Nach einem Freistoß staubte der Mittelfeldspieler ab. Gastgeber Sandhausen bleibt im Tabellen-Mittelfeld.

