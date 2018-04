Mit rund 700 Kilometern war es das bisher weiteste entfernte Auswärtsspiel für den Club. Trotzdem fieberten die Fans in Franken in und um Nürnberg kräftig mit - wie auch im "Heindel Stadel" in Lauf. Was die FCN-Fans hier zum Sieg sagen! © Stefanie Roth

Feines von der Förde: Benoten Sie den So-steigt-man-auf-Club! Der FCN hat durch das 3:1 in Kiel im Aufstiegspoker nun alle Trümpfe in seiner Hand. Der Altmeister belohnte sich im hohen Norden für einen ausbalancierte und ansehnliche Auftritt mit der Maximalpunktzahl. Wie sich die einzelnen Spieler in das starke Köllner-Kollektiv einfügten, können Sie in Form von Noten bis Donnerstag mitbestimmen.

Klasse in Kiel: Behrens bringt den Club der Bundesliga nah Ein unglaublich wichtiger Sieg für den 1. FC Nürnberg: In einer Partie, die dem Prädikat "Spitzenspiel" über 90 Minuten gerecht wurde, setzte sich der Club am Montagabend in Kiel durch. Ebenfalls spitze: Die mitgereisten Anhänger, die diesen Sieg mit ihrer Mannschaft frenetisch feierten.

Punktverlust gegen Bochum: Hier kommen die Kleeblatt-Noten! Mit drei Punkten gegen den VfL Bochum hätte die SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können. Nach einer müden Leistung in Halbzeit zwei wurde es nur ein Zähler. Anschließend mussten die Profis eine weitere Prüfung bestehen: Sie haben abgestimmt, wir haben ausgezählt - hier kommen die Kleeblatt-Noten!