Am Ende wurde es nochmal spannend: Nach einer 3:1-Führung zur Pause sorgte Heidenheim durch den Anschlusstreffer nochmal für Spannung, doch der FCN brachte den knappen Vorsprung letztlich über die Zeit. Jetzt sind Sie gefragt: Wie fanden Sie die Leistung der Club-Akteure?

Ein in der ersten Hälfte streckenweise entfesselt aufspielender 1. FC Nürnberg musste gegen Spielende nochmal gehörig zittern, doch dann war der 3:2-Sieg über den 1. FC Heidenheim unter Dach und Fach. Hier gibt's die turbulenten 90 Minuten in Bildern!

Zwei Führungen egalisierten leidenschaftlich aufspielende Ice Tigers in Berlin gegen zunächst dominante Hausherren. Letztlich unterlagen die Nürnberger in der Hauptstadt aber erneut. Die Eisbären zogen in der Serie mit 3:2 davon.