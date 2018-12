Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Wasser, Wasser, Noten: Bewerten Sie den FCN nach dem Regen-Remis! Man fühlte sich in Nürnberg ein wenig erinnert an den 11. April 2008, als gegen Wolfsburg das Wetter in der Noris für ein Bundesliga-Novum sorgte. Erstmals wurde eine Partie wegen schlechter Witterung nicht zu Ende gespielt. Doch trotz Regen satt kam es gegen Leverkusen nicht dazu. Der FCN tat sich auf fast unbespielbaren Geläuf wahnsinnig schwer, erkämpfte sich aber dennoch einen glücklichen Punkt. Nun sind Sie dran. Geben Sie den Club-Jungs Noten!

Regenschlacht beim Stimmungsboykott: Club trotzt Bayer ein Remis ab Es war ein äußerst außergewöhnliches Bundesligaspiel in Max-Morlock-Stadion. Erst gab es in der ersten Halbzeit keine Stimmung, dazu kam auch noch der Regen, der es teilweise unmöglich machte, ein normales Fußballspiel aufzuziehen. Am Ende steht ein 1:1 das dem Club mehr weiterhilft, als Bayer Leverkusen. Hier sind alle Bilder zur Wasserschlacht in der Noris!

Harte Landung gegen Hagen: Die Falcons verlieren am Flughafen Eigentlich waren Nürnbergs beste Basketballer gegen formstarke Hagener zwischenzeitlich gut in der Partie. Dass bei der 81:93-Heimpleite dennoch die Feuervögel die Oberhand behielten, hatte mit einer eklatanten Schwächephase des Junge-Teams im Schlussabschnitt zu tun. Gar nicht schwach indes sind die Bilder aus Nürnbergs Norden!