Es war die erwartet intensive Partie für den 1. FC Nürnberg, der sich am Montagabend die Tabellenführung erkämpfen wollte. Beim FC St. Pauli verlor der Club aber zunächst seinen Top-Stürmer, wenig später auch den Vorteil auf dem Platz - und durfte sich am Ende bei seinem Keeper bedanken, dass es noch zum Punktgewinn reichte.

Der Club hat auf St. Pauli die Spielkontrolle, verzeichnet in Hamburg zudem den ersten Hochkaräter, der für Nürnbergs besten Stürmer aber Folgen hat. Danach erarbeiten sich die Braun-Weißen ein Chancenplus, doch ein großartiger Fabian Bredlow sichert dem FCN einen Punkt im fußballdeutschen Freudenhaus. Jetzt sind Sie dran: Geben Sie den Club-Jungs Noten!

Sieben Sportarten und 15 Disziplinen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 an. Die 110 Sportler aus der Bundesrepublik haben also jede Menge Chancen, auf dem Treppchen zu landen. Hier finden Sie alle deutschen Medaillengewinner!