Zuletzt hatte der Club auswärts durchaus auf sich aufmerksam gemacht. Bei der bayerisch-fränkischen Kraftprobe mit den Münchner Löwen konnte der FCN jedoch zu selten an jüngst gezeigte Leistung auf fremdem Platz anknüpfen. Da er defensiv in der ersten Hälfte zu oft wackelte und erst nach der Pause etwas zielführender nach vorne spielte, stand am Ende eine 0:2-Niederlage.