Schon wieder 0:2! Aus neun sieglosen Spielen werden in Gladbach zehn. Der Club verpasst es, früh den Treffer zu machen und wird auswärts beim Tabellenzweiten zweimal ausgekontert. Auch der eingewechselte Edgar Salli kann bei seinem Comeback nicht mehr am Ergebnis rütteln. Hier sind alle Bilder zur Niederlage auf der Fohlen-Wiese!

Die SpVgg Greuther Fürth kann seinen Abwärtstrend auch in Hamburg nicht stoppen. Das 0:2 auf St. Pauli bedeutet die dritte Niederlage der Weiß-Grünen in Folge. Dann waren Sie gefragt: Wir wollten von ihnen wissen, wie Sie die Leistung der Kleeblatt-Kicker am Millerntor bewerten. Und hier ist die Auswertung!

Nürnberg zu Gast in Berlin: Was in der Vorsaison noch ein Playoff-Halbfinale war, ist in der laufenden Spielzeit eher ein müdes Duell - zumindest auf dem Papier. Doch können die Thomas Sabo Ice Tigers den Schwung aus dem vergangenen Wochenende mitnehmen - und auch die auf Platz acht rangierenden Eisbären aus Berlin schlagen? NZ-Sportredakteur Florian Jennemann verrät, worauf es ankommt.