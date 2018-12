"Keiner wollte siegen und einer hat gesiegt", fassen André (27) und Lukas (25, von links) das Spiel für sich zusammen. Besonders gut gefallen hat ihnen die Weihnachtstimmung in der Nordkurve. "Zwei Fans hinter uns haben das Lied 'We wish you a merry Christmas' angestimmt, worauf viele gleich mitgesungen haben." Die Clubfamilie stehe definitv hinter der Mannschaft, auch nach einer weiteren Niederlage. © Lisa Schwarm