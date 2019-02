Der Super Bowl spaltet die Football-Begeisterten: Wer gewinnt? Mal wieder Tom Brady und die New England Patriots? Oder packen es diesmal die Los Angeles Rams? Wir haben football-nahe wie football-ferne Sportler aus der Region gefragt - und dabei ein durchaus interessantes Stimmungsbild erhalten!

Der 1. FC Nürnberg kann endlich wieder punkten. In einem spannenden Spiel kommt der Club nach einem Rückstand noch einmal zurück - Mikael Ishak lässt den FCN in der 86. Minute jubeln. Wir haben die besten Bilder des Spiels!

0:1 zu Hause gegen Ingolstadt: Der Auftakt in die Rest-Rückrunde ging für die SpVgg Greuther Fürth in die Hose. Und wie immer danach gefragt, wie Sie die Leistung der Spieler fanden. Hier kommen die Noten der Fürth-Profis!

Im Spiel gegen die Augsburger Panther am Freitag um 19.30 Uhr gilt es für die Ice Tigers, den am Freitag gegen Berlin eroberten Playoff-Platz zu verteidigen. In der Tabelle stehen die Augsburger zwar um einiges besser da als die Nürnberger, im Jahr 2019 konnten die Tigers allerdings mehr Spiele für sich entscheiden.