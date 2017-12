Unter Cluberern: "Schiri hat uns das Leben schwer gemacht"

FCN-Fans freuen sich über verdienten 2:0-Sieg in Düsseldorf - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Was für ein grandioses Spiel zum Hinrundenabschluss: Der Club gibt Fortuna Düsseldorf in der zweiten Hälfte mit 2:0 das Nachsehen. Die Fans jubeln, der Traum vom Aufstieg rückt in greifbarere Nähe. Wir haben uns im Dubliner Irish Pub umgehört, was hier zum Auswärtsspiel gesagt wird - unter Cluberern!

Bilderstrecke zum Thema Unter Cluberern: "Die können jetzt aufsteigen, die Jungs" In einem Punkt sind sich viele der Fans nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf einig: Der Schiri hat dem Club das Leben echt schwer gemacht. Doch nach zwei Toren in der zweiten Halbzeit und einer Glanzleistung von Keeper Bredlow freuen sich alle über den verdienten 2:0-Sieg.



moe