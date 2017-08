Erstmals in dieser Saison verliert der 1. FC Nürnberg ein Spiel: Auf der Baustelle beim FC Erzgebirge Aue kassiert das Team von Trainer Michael Köllner eine 1:3-Niederlage. In der ersten Hälfte hätte Nürnberg eigentlich in Führung gehen müssen, nach der Pause dominierten dann die Gastgeber - und feierten ausgerechnet gegen den Club ihren ersten Sieg.

Eiszeit in der Nürnberger Arena: Die Thomas Sabo Ice Tigers empfingen am Freitagabend den EHC Kloten aus der Schweizer Nationalliga A. Den Vergleich mit dem Team aus dem Kanton Zürich verlor die Truppe von Rob Wilson allerdings mit 1:4 - und kann sich bis zur nächsten Partie am Sonntag in aller Ruhe sammeln.