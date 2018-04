Peter aus Nürnberg hat extra für das Spiel des 1. FCN gegen den FC Ingolstadt eine Radpause eingelegt und es sich vor der Bar "Cantina" gemütlich gemacht. Durchs Fenster hatte er das Spiel immer im Blick. Nach dem 1:1 Ausgleich war er deutlich "beruhigter", wie er sagte und fügte hinzu: "Der Club-Fan ist leidensfähig. Die Zitterpartie geht weiter, aber die anderen, die auch um den Aufstieg kämpfen, machen es auch nicht viel besser", meinte er. Noch vier Spiele stehen an, doch der 56-Jährige ist sich - zumindest mit einem Augenzwinkern - sicher: "Der Club gehört in die erste Bundesliga." © Stefanie Roth

