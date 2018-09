US Open: Del Potro trifft auf den Djoker

Das Finale des Grand-Slam-Turniers steht an - vor 1 Stunde

NEW YORK - Der Serbe Novak Djokovic und der Argentinier Juan Martin del Potro wollen an diesem Sonntag (22 Uhr MESZ/Eurosport) erneut den US- Open-Titel im Tennis holen.

Ballgewandt: Novak Djokovic möchte sich bei den US Open erneut den Titel schnappen. © dpa



Ballgewandt: Novak Djokovic möchte sich bei den US Open erneut den Titel schnappen. Foto: dpa



Der 31 Jahre alte Djokovic siegte bereits 2011 und 2015 und bestreitet sein insgesamt achtes Finale in New York. Der ehemalige Weltranglisten-Erste triumphierte nach einer Ellbogenverletzung zuletzt schon in Wimbledon und strebt seinen 14. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an.

Del Potro war bereits vor neun Jahren US- Open-Champion. Der 29-jährige Olympia- Zweite von 2016 hofft nach langwierigen Handgelenksproblemen nun auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel.

dpa