US Open: Kerber locker weiter - Lisicki schon raus

Mischa Zverev in Runde zwei - Dustin Brown verpasst die Überraschung - vor 1 Stunde

NEW YORK - Aus deutscher Sicht verläuft der erste US- Open-Tag gemischt. Drei Damen und ein Überraschungs-Qualifikant kommen weiter. Drei Damen und Dustin Brown scheiden aus. Auch für die Olympiasiegerin ist das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier der Saison schon vorbei.

Angelique Kerber hat ohne Probleme die zweite Runde bei den US-Open erreicht. Ihre Gegnerin gab im zweiten Satz auf. © AFP



Die deutschen Damen

So richtig happy war Angelique Kerber nach ihrem Kurzauftritt auf dem Center Court von New York dann doch nicht. "Um ehrlich zu sein, ist das nicht die Art und Weise, wie ich ein Match beenden möchte", sagte die beste deutsche Tennisspielerin nach ihrer 33-minütigen Erstrunden-Partie bei den US Open. 6:0, 1:0 führte die Australian- Open-Siegerin, Wimbledonfinalistin und Olympia-Zweite am Montag gegen Polona Hercog, als die gesundheitlich angeschlagene Slowenin überfordert und völlig entkräftet aufgeben musste.

Schnell schob Kerber dann aber doch hinterher, dass es "natürlich gut ist, Kräfte zu sparen" und dass sie "in einer kniffligen ersten Runde sehr gut gespielt und viel in ihr nächstes Match mitnehmen" werde. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde bekommt es die Nummer zwei der Welt nun mit Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien zu tun. Gegen die Ranglisten-57. hat Kerber alle drei bisherigen Duelle gewonnen. "Ich muss jetzt in meinen Turnier-Rhythmus kommen", sagte Kerber und verzichtete angesichts von Temperaturen von mehr als 30 Grad auch auf eine zusätzliche Trainingseinheit.

Über die Hitze stöhnte auch Kerbers Freundin und Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic. "Es war sooooooo heiß", sagte die 28-Jährige aus Darmstadt nach ihrem 7:6 (7:3), 6:3-Erfolg in 2:06 Stunden gegen die slowakische Qualifikantin Kristina Kucova. Petkovic steht nun gegen die Schweizerin Belinda Bencic vor einer weitaus schwereren Zweitrunden-Aufgabe. "Sie ist auf einem ähnlichen Erfahrungsniveau wie ich", sagte Petkovic und spielte damit auf Verletzungssorgen und sportliche "Aufs und Abs" an. "Ich werde alles geben und um jeden Ball kämpfen", kündigte die Weltranglisten-43. vor dem Match am Mittwoch an.

Eine Überraschung gelang Nachwuchshoffnung Carina Witthöft. Die 21 Jahre alte Hamburgerin setzte sich gegen die an Nummer 30 gesetzte Japanerin Misaki Doi mit 6:4, 6:1 durch. Nach 91 Minuten und einer erstaunlich abgeklärten und souveränen Vorstellung auf Außenplatz 13 verwandelte Witthöft ihren zweiten Matchball. Die Nummer 102 der Weltrangliste trifft nun auf Julia Putinzewa. Die Kasachin deklassierte in nur 65 Minuten die einstige Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki 6:1, 6:2 und verhinderte ein deutsches Zweitrunden-Duell.

Neben Lisicki schieden auch Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam aus. Für Kerber dagegen soll das Turnier mit der Jagd auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel und den erhofften Sprung an die Spitze der Weltrangliste jetzt erst richtig losgehen. "Natürlich hat jeder das Ziel, die Nummer eins zu werden, aber die Aussicht soll mich nicht ablenken", sagte die 28-Jährige. Dass sie wie schon vor einer Woche im Finale von Cincinnati erneut die Chance hat, die Amerikanerin Serena Williams als Branchenführerin abzulösen, versucht Kerber auszublenden. "Lasst uns sehen, was passiert", sagte die Kielerin.

Die deutschen Herren

Qualifikant Mischa Zverev ist bei den US Open in die zweite Runde eingezogen und hat damit erstmals seit Wimbledon 2009 wieder bei einem Grand-Slam-Turnier ein Match gewonnen. Der ältere Bruder von Top-Talent Alexander Zverev setzte sich am Montag (Ortszeit) gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:0 durch. Der Weltranglisten-127. trifft bei der mit 46,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in New York jetzt auf den US-Amerikaner Jack Sock. "Es fühlt sich großartig an, ich freue mich sehr darüber", sagte der 29-Jährige. Das deutsche Erstrunden-Duell zwischen Alexander Zverev und Daniel Brands steht erst am Dienstag auf dem Programm.

Dustin Brown hat eine Überraschung gegen den Wimbledonfinalisten Milos Raonic klar verpasst und ist in der ersten Runde der US Open ausgeschieden. Der Davis-Cup-Spieler aus Winsen/Aller verlor am Montag (Ortszeit) gegen den an Nummer fünf gesetzten Kanadier mit 5:7, 3:6, 4:6.

Erst am Mittwoch tritt auch der Bayreuther Florian Mayer zu seinem Duell mit Horacio Zeballos aus Argentinien an, ehe Benjamin Becker eine harte Nuss zu knacken hat. Mit Kei Nishiroki wartet der an Nummer sechs gesetzte Japaner. Jan-Lennard Struff geht gegen den US-Amerikaner Donald Young auf den Platz.

Die Favoriten

Ein unerwartetes Erstrunden-Aus erlebte Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico. Zwei Wochen nach ihrem Sieg gegen Kerber im Finale von Rio de Janeiro unterlag Puig der Chinesin Zheng Saisai 4:6, 2:6.

Bei den Herren zogen der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der an Nummer vier gesetzte Rafael Nadal in die zweite Runde ein. Djokovic setzte sich im ersten Match der Night Session gegen Jerzy Janowicz aus Polen mit 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 durch. Nach 2:37 Stunden nutzte der 29-Jährige am Montag (Ortszeit) vor den Augen seines Trainers Boris Becker den ersten Matchball zum Sieg.

Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft der serbische Titelverteidiger auf Jiri Vesely. Der Tscheche entschied seine Partie gegen den indischen Qualifikanten Saketh Myneni nach fünf Sätzen und 3:47 Stunden mit 7:6 (7:5), 4:6, 2:6, 6:2, 7:5 für sich. Nadal gewann ohne Probleme 6:1, 6:4, 6:2 gegen Denis Istomin aus Usbekistan.

dpa/se