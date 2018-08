Variabel einsetzbar: Falcons verpflichten Jackson Kent

Der US-Amerikaner kommt vom tschechischen Erstligisten BK Pardubice

NÜRNBERG - Die erste von zwei wegweisenden Personalien ist geklärt. Die Nürnberg Falcons haben sich die Dienste von Jackson Kent gesichert. Der 24-jährige US-Amerikaner ist ein variabler Flügelspieler, der zum Saisonende sein erstes Jahr als Profi hinter sich gebracht hat.

Jackson Kent wird zukünftig für die Nürnberg Falcons auf Körbejagd gehen. © Kent



Dieser Name dürfte nicht vielen ein Begriff sein. Jackson Kent. Selbst in tieferen Basketballgefilden ist der 24-Jährige nicht unbedingt als überaus bekannt einzuordnen, was aber nicht an ihm als Person, sondern an seiner Nationalität liegt. Kent ist, wie sollte es auch anders sein, US-Amerikaner und hat sich nach vier ordentlichen Jahren an der James Madison University (NCAA Division I) im vergangenen Sommer dazu entschieden, Profi zu werden.

Profi, das bedeutet für die meisten College-Absolventen, ihr Heimatland zu verlassen und in Europa oder Asien einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, um das zu tun, was sie am besten können. Nämlich Basketball spielen. Vielen fällt dieser Schritt nicht leicht, Jackson Kent meisterte das so schwere, erste Profijahr aber mit Bravour.

In der ersten tschechischen Liga bei Pardubice gelangen dem "Rookie" sehr ordentliche 11.9 Punkte, 4.4 Rebounds und 2.3 Assists pro Spiel, in den Playoffs schaffte es seine Mannschaft sogar bis ins Halbfinale.

Junge ist zufrieden

Eine Entwicklung, die Ralph Junge aufmerksam beobachtete. Denn: Jackson Kent hatte der Falcons-Boss schon im vergangenen Sommer auf dem Zettel gehabt: "Wir hätten Jackson gerne schon im letzten Jahr verpflichtet.", erklärt Junge, "so hat er nun schon ein Jahr in Europa auf sehr hohem Niveau Erfahrungen sammeln und sich an die Spielweise hier gewöhnen können. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unser Programm entschieden hat."

Das "Programm", welches ab dem 6. August - dann ist offizieller Trainingsauftakt - in die nächste Runde geht, könnte ein Glücksgriff für beide Seiten sein. Mit dem in Greensboro geborenen US-Amerikaner erhält Ralph Junge genau die Variabilität, an der es zuletzt mangelte. Gleichzeitig wird der 24-Jährige Kent das Vertrauen seines neuen Trainers genießen dürfen, um noch mehr Verantwortung zu übernehmen und das junge Falcons-Team zu tragen.

Jackson Kent

Größe: 1,96 Meter

Gewicht: 92 Kilogramm

Nationalität: USA

Bisherige Teams: James Madison University, BK Pardubice

