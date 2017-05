Veitsbronn hat das Leistungszentrum des Faustballs

ASV ist eine der wenigen Hochburgen der Randsportart - vor 51 Minuten

VEITSBRONN - Heimspieltag bei den Faustballern des ASV Veitsbronn-Siegelsdorf. Männer- und Frauenteam starten in der Freiluftsaison in der 2. Bundesliga Süd. Gemeinsam mit Eibach bilden sie die Faustball-Hochburgen schlechthin in der Region. Ein Besuch am Hamesbuck.

Daniel Fill rettet den Ball mit der Faust vor der Landung auf dem Boden. Als Ausrüstung braucht er nur Fußballschuhe, Trikot und Hose. © Foto: Zink/JüRa



Blauer Himmel und Sonne im Rücken, den Blick auf schwarze Wolken und helle Blitze, die immer wieder am dunklen Himmel auftauchen. Dazwischen zehn mutige Männer, die mit ihren Fäusten und vor Anstrengung verzerrten Gesichtern um jeden Punkt kämpfen. Dieses Szenario ist nicht aus irgendeinem kriegerischen Film. Nein, das hat sich am vergangenen Samstag auf dem sogenannten Hamesbuck in Veitsbronn zugetragen.

Der TV Augsburg und der TV Stammheim waren zu Gast beim ASV Veitsbronn-Siegelsdorf, einer Hochburg des Faustballs. "Wir haben mittlerweile schon eine etwas längere Geschichte in den oberen Ligen", erzählt Karsten Breinig (31), Karsten Breinig (31), Spieler und inoffizieller Co-Trainer des ASV.

Die Damenmannschaft spielte 2003 bereits in der 2. Bundesliga Süd. Die Männer zogen 2007 nach und schafften 2008 den direkten Aufstieg in Liga eins, aus der man jedoch direkt wieder abgestiegen ist. Seitdem pendeln sowohl Männer als auch Damen zwischen der zweiten Bundesliga und der Bayernliga hin und her. Beim Zuschauen merkt man schnell, dass es beim Faustball nicht zimperlich zur Sache geht. In der zweiten Liga kann eine Partie schon einmal fünf Sätze dauern, ohne die richtige Vorbereitung hält man das nur schwer durch. "Wir trainieren zwei Mal die Woche im Team, dazu kommt noch individuelles Training des Einzelnen, wie zum Beispiel Laufen", erzählt Breinig.

Wie beim Fußball wird in der Vorbereitung vor allem Kondition gebolzt. Innerhalb der Saison geht es mehr um spielerische Elemente. "Die Kondition aber ist beim Faustball essenziell. Fehlt im letzten Satz die Kraft für den entscheidenden Schritt oder die Konzentration für einen wichtigen Angriff, macht sich fehlende Ausdauer schnell negativ bemerkbar."

Teil der nationalen Elite

Die harte Arbeit zahlt sich für den ASV, der sich Liga für Liga hochgearbeitet hat, jedoch aus. Der ehemalige Trainer und Spielführer ist sichtlich zufrieden mit der bisherigen Leistung des Vereins: "Für uns ist der Titel Bundesliga absolut ein Erfolg, auf den wir stolz sind."

Bei den Männern startete die Mannschaft damals in der B-Klasse, es folgten die A-Klasse, Bezirksliga, Landesliga, Bayernliga und dann schließlich die 2. Bundesliga. Bei den Damen gibt es weniger Mannschaften und daher auch weniger Ligen. "Wir haben uns neben dem TV Eibach 03, der schon eine längere Geschichte im hochklassigen Faustball hat, in der Region als ,Faustball-Leistungszentrum‘ etabliert."

Wer sich einmal fragt, ob er einen Faustballer kennt, oder schon selbst mal auf einem Spiel war, stellt schnell fest, dass dieser Sport wenig populär ist, obwohl er vermutlich zu den ältesten Sportarten der Welt zählt. Erste Erwähnungen reichen bis drei Jahrhunderte vor Christus zurück, auch eine römische Gedenkmünze aus dem Jahr 240 nach Christus beweist, dass Faustball ein italienischer Nationalsport war.

Breinig bedauert, dass andere Ballsportarten mehr im Fokus stehen: "Leider fehlt heutzutage natürlich die mediale Präsenz, ohne die es jede Sportart schwer hat, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken." Immerhin zeige die Deutsche Faustballliga (DFBL) seit einiger Zeit Bestrebungen, das vor allem im Spitzenbereich zu ändern. So werden Weltmeisterschaften mittlerweile im Fernsehen im Spartenprogramm gezeigt und Großveranstaltungen werden via Internet-Stream live übertragen.

"Es gibt außerdem wenige Vereine, in denen Faustball schon sehr lange gespielt wird, und die Mitglieder auch Interesse daran haben, Jüngere heranzuführen", weiß Breinig.

Doch das ist bei der Konkurrenz nicht einfach. "Viele der Kinder, die wir bei Schul- oder Kindergartenbesuchen für Faustball begeistern wollen, sind bereits in Fußball- oder Handballvereinen." Ganz klares Ziel des ASV sei es, Faustball in Veitsbronn auch in Zukunft zu erhalten. "Besonders bei den Damen haben wir bereits jetzt wieder vielversprechenden Nachwuchs. Bei den Männern könnte es aber etwas mehr sein."

Die Tatsachen, dass das Regelwerk schnell gelernt und die benötigte Ausrüstung auch erschwinglich ist, könnten ein Anreiz für Interessierte sein. "Die Regeln sind recht simpel. Ich denke, jeder, der sich ein Spiel anschaut und neben sich jemanden hat, der es ihm erklären kann, versteht die Regeln innerhalb des ersten Satzes", glaubt Breinig.

Grundsätzlich einmal braucht man zwei Ausstattungen, da Faustball einerseits auf dem Feld und andererseits in der Halle betrieben wird. Dabei bedient man sich bei gängigeren Sportarten: Fußballschuhe am Feld und meist Handball- oder Volleyballschuhe in der Halle. Dazu Trikot und Hose übergestreift – fertig. Das Spielfeld trennen zwei Pfosten und ein Netzband. Mit der richtigen Feldmarkierung und einem Faustball hat man dann alles, was man für ein Spiel braucht.

Ergebnisse

Männer: ASV – TV Stammheim 2:3, ASV – TV Augsburg 0:3. Nach vier Spieltagen und der vierten Niederlage in Folge ist Veitsbronn Tabellenletzter. Damen: ASV – Burghausen 3:0, ASV – Gärtringen 1:3. Tabellenplatz fünf.

KASIA PAUHSE