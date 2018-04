Verfolger-Duell in Bielefeld, auch Regensburg will klettern

Kieler Störche können den 1. FC Nürnberg mit einem Sieg auf Rang zwei ablösen - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Mit drei Punkten auf der Alm will Holstein Kiel auf den direkten Aufstiegsplatz springen. Gegner Bielefeld will dagegen weiter zur Spitzengruppe aufschließen, genauso wie Regensburg daheim gegen Kellerkind Aue. Bochum empfängt Braunschweig zum Traditions-Duell, außerdem gastiert der SV Sandhausen am Millerntor von St. Pauli.

tn