Verfolgertrio lässt Zähler liegen: Auch Ingolstadt ohne Dreier

Die Schanzer, Bielefeld und Regensburg verpassen den Anschluss an Rang drei - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Die Ausgangslage war gut: Die drittplatzierten Kieler haben gepatzt, für die Teams dahinter bestand also die Chance, den Abstand zu verringern - doch die Zweite Liga sah heute keine Sieger.

Robert Leipertz (r) jubelt mit seinen Teamkollegen Tobias Schröck (l) und Stefan Kutschke nach seinem Treffer zum 2:1 des FC Ingolstadt gegen Arminia Bielefeld. Am Ende sollte es nur zu einem Punkt reichen. Foto: dpa-Bildfunk



1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg 1:1 (0:1)

Der Tabellenletzte 1. FC Kaiserslautern hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nur einen Punkt geholt. Beim 1:1 (0:1) am Sonntag gegen Aufsteiger Jahn Regensburg glich Sebastian Andersson die Führung der Gäste durch Benedikt Saller (6.) in der 73. Minute aus.

Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden 1:1 (1:1)

Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden haben den Sprung in die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Duell der beiden abstiegsbedrohten Teams aus Niedersachsen und Sachsen endete am Sonntag 1:1 (1:1).

In der Tabelle haben beide Mannschaften 37 Punkte und damit nur drei Zähler Polster auf Relegationrang 16, den derzeit der 1. FC Heidenheim belegt. Haris Duljevic brachte die Gäste vor 22.700 Zuschauern in der achten Spielminute in Führung. Für die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht, die zuletzt drei Heimsiege am Stück eingefahren hatte, erzielte Philipp Hofmann (23.) den Ausgleichstreffer.

FC Ingolstadt - Arminia Bielefeld 2:2 (0:0)

Der FC Ingolstadt hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ganz wichtige Punkte liegenlassen. Die Schanzer mussten sich am Sonntag gegen Arminia Bielefeld nach einer hochunterhaltsamen zweiten Hälfte mit 2:2 (0:0) begnügen.

Ingolstadt bleibt Tabellenvierter und hat weiter fünf Punkte Rückstand auf Holstein Kiel auf Relegationsplatz drei. Joker Stefan Kutschke (59. Minute) mit seinem sechsten Saisontor und Robert Leipertz (62.) trafen vor 10.213 Zuschauern für die Oberbayern, die den dritten Sieg am Stück verpassten. Kapitän Fabian Klos (61.) und ein Eigentor von Marcel Gaus (77.) bescherten den Gästen das verdiente Remis.

dpa