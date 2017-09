Pauli feiert, der Club ist im Mittelfeld der Tabelle angekommen: So hart kann ein Montagabend, der eigentlich vielversprechend begonnen hatte, enden. Nach dem 0:1 steht der Club auf Tabellenplatz zehn, die zweite Niederlage in Folge hinterlässt - neben den zwei verletzten Schlüsselspielern - Spuren. Aber fangen wir von vorne an ... © Daniel Karmann (dpa)