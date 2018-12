Vertrag verlängert! Sellin bleibt dem HCE treu

In Erlangen dreht sich das Personalkarussell - Rahmel-Rückkehr unwahrscheinlich - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Kader des HC Erlangen für die nächste Saison nimmt zunehmend Konturen an: Der Handball-Bundesligist hat den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit Rechtsaußen Johannes Sellin um ein Jahr verlängert.

Gegen Stuttgart trug der frühere National-Rechtsaußen Johannes Sellin zum Sieg bei – und er bleibt ein weiteres Jahr in Erlangen. © Sportfoto Zink / OGo



Kevin Schmidt, der Sportliche Leiter des HCE, bestätigte der NZ den Verbleib des Linkshänders, der im Sommer 2017 von der MT Melsungen nach Erlangen gewechselt war. Den Ausschlag hätten dabei in erster Linie sportliche Gründe gegeben. "Johannes hat sich super eingefügt , nicht nur auf dem Spielfeld, sondern man merkt auch in den Trainingseinheiten und neben dem Platz, dass er nach

seinen Verletzungen auch zu einem Führungsspieler gereift ist", erklärte Schmidt.

"..., wie Johannes vorneweg geht"

Der 27-Jährige war in der vergangenen Spielzeit so etwas wie der Pechvogel der Erlanger: Er fiel zweimal länger wegen Handverletzungen sowie dann auch noch einmal wegen eines Sehnenabrisses im linken Oberschenkel lange aus. "Mich freut es, dass er nach der langen Verletztenzeit wieder zur alten Stärke zurückgekehrt ist", so Ex-Profi Schmidt, der seine Karriere selbst wegen einer Verletzung beenden musste. Gerade auch zuletzt beim 31:25-Heimsieg gegen den TVB Stuttgart habe man "wieder gesehen, wie Johannes vorneweg geht, wie er das Publikum anheizt – er ist wirklich ein emotional leader".

Schmidt amtiert seit sechs Wochen beim HCE, und dabei gehöre es zu seinen Aufgaben, "erst einmal Alternativen zu schaffen bei jeder Position, wo Verträge auslaufen". Die habe es auch auf der Rechtsaußenposition gegeben. So zeigte sich Ole Rahmel durchaus offen bis interessiert an einer Rückkehr nach Erlangen. Der Vertrag des Vorgängers von Sellin auf dem rechten Erlanger Flügel in Kiel läuft am Saisonende aus.

"Ole war eine Alternative"

"Ole war eine Alternative, das war so, er war aber auch nicht die einzige Alternative", sagte Schmidt. Zugleich legte er aber ausdrücklich Wert auf die Feststellung, dass die Verlängerung mit dem aktuellen HCE-Rechtsaußen "eine Entscheidung für Johannes Sellin und keine gegen Ole Rahmel" war.

Nach aktuellem Stand bedürfen beim HCE noch vier Positionen einer Klärung: So laufen die Verträge mit dem derzeit in Hochform spielenden Regisseur Nico Büdel, dem ebenfalls lange verletzten, inzwischen aber zurückgekehrten Abwehrchef Andreas Schröder sowie Linksaußen Martin Murawski aus. Auch hierzu äußerte sich der Sportliche Leiter: "Wir beobachten natürlich die Entwicklung aller Spieler, und man muss sich Gedanken machen bei den Spielern, deren Verträge auslaufen." Die HCE-Verantwortlichen werden sich laut Schmidt, wie bereits mehrfach geäußert, Ende Dezember zusammensetzen. "Wir warten noch die zwei Heimspiele gegen Wetzlar und Friesenheim ab und schauen dann, was wir machen." Gleiches gilt für den Vierten, dessen Kontrakt nur bis zum Ende der Saison läuft: Trainer Adalsteinn Eyjolfsson. "Mit ihm setzen wir uns auch genau in dem Zeitraum zusammen", kündigte Schmidt an.

Lichtlein und mehr!

Von außerhalb werden nach heutigem Stand Carsten Lichtlein (Gummersbach), die Halbrechten Sime Ivic (Brest) und Antonio Metzner (Lübeck-Schwartau) sowie Sebastian Firnhaber (Kiel) den HCE ab Juli verstärken.

Philipp Roser