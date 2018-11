Vertragsverlängerung! Petrak bleibt dem FCN treu

Der tschechische Taktgeber geht im Sommer in seine siebte Club-Saison - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ondrej Petrak und Frankens Vorzeigeclub machen weiter gemeinsame Sache. Der Tscheche, der als dienstältester FCN-Profi in Nürnbergs Defensivzentrum seit Januar 2014 für Struktur sorgt, hat seinen Kontrakt beim Club vorzeitig verlängert.

Der Brustlöser gegen Braunschweig: Der Führungstreffer von Ondrej Petrak half damals mit, den Club zurück in die Bundesliga zu hieven. © Sportfoto Zink / DaMa



Der Brustlöser gegen Braunschweig: Der Führungstreffer von Ondrej Petrak half damals mit, den Club zurück in die Bundesliga zu hieven. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Es war Ondrej Petrak, der dem Club Ende April den Weg zurück in die Erstklassigkeit ebnete. Gegen Braunschweig war der in der defensiven Mittelfeldzentrale beheimate Tscheche bereits einige Male mit aufgerückt, hatte in der ersten Hälfte mit Blick zur Sechzehnmetermarkierung schon einige Male den Abschluss gesucht. Kurz vor dem Kabinengang klappte es dann: Mit beeindruckender Schusstechnik und Präzision platzierte Petrak den Ball mit der rechten Innenseite im rechten Eck des Gäste-Gehäuses.

Das Führungstor des FCN - bei Abpfiff hieß es in Nürnberg gegen die Niedersachsen 2:0 - stellte in einer richtungsweisenden Partie die Ouvertüre zum Aufstieg dar. Einen Spieltag später in Sandhausen machte Petraks Club nach vier vergleichsweise tristen Jahren in Liga zwei seine Rückkehr in Deutschlands höchste Spielklasse amtlich.

Nun steht fest: Der 26-Jährige, der vor der Abwehr als Abfangjäger und Ballverteiler in seiner unaufgeregten Art wertvoll für den FCN ist, wird dem Altmeister unabhängig seiner Ligazugehörigkeit auch über den Sommer hinaus - so lange hatten Petraks Arbeitspapiere noch Gültigkeit - erhalten bleiben.

Der Club kommunizierte am Dienstag auf seinen vereinseigenen Kanälen, dass man dem Vertrag des Ordnungshüter eine längere Laufzeit gegeben hat. Wie lange diese Laufzeit ist, kommunizierte der FCN wie in der Verganenheit bereits üblich freilich nicht. Doch auch die reine Nachricht sorgt nicht nur außerhalb vom Neuen Zabo für gute Laune: “Wir freuen uns sehr, dass Ondrej auch künftig das Club-Trikot tragen wird. Er ist mittlerweile nicht nur unser dienstältester Profi, sondern längst auch eine zuverlässige und wichtige Stütze unserer Mannschaft“, frohlockt Sportvorstand Andreas Bornemann auf der FCN-Website mit Blick auf die auch über das Saisonende hinaus fortgesetzte Zusammenarbeit.

Dass Petrak wichtig ist für die Rot-Schwarzen, stellt der Tscheche beim Traum-und-Drama-Club bereits seit Januar 2014 unter Beweis. Nach 13 Jahren bei Slavia Prag war der talentierte Mittelelfdmann damals in die Noris gewechselt und fortan als Lichtblick in der oft wackligen Abwehr des späteren Bundesliga-Absteigers in Erscheinung getreten. In der Innenverteidigung aufgeboten – eine Rolle mit der sich Petrak aber in der jüngeren Vergangenheit immer weniger anzufreunden wolle – überzeugte der damals bereits in den Junioren-Auswahlen seiner Heimat auffällige Youngster mit einer für sein Alter ungewöhnlich reifen und souveränen Spielanlage, auch wenn dies den FCN letztlich nicht vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit retten konnte.

Im Unterhaus musste sich Petrak, dem man vielleicht auch aufgrund seines ruhigen Naturells auf und neben dem Platz ein gewissen Phlegma nachsagt, derweil zunehmend öfter aus der zweiten Reihe heraus anbieten. Spätestens in der zurückliegenden Aufstiegssaison war der Tscheche im defensiven Mittelfeld aber wieder ein absoluter Trumpf des aufstrebenden Altmeisters. Petrak wirkte nun auch wieder entschiedener, vehementer und wacher und in den Zweikämpfen und auf dem Weg nach vorne. So wie gegen Braunschweig, als der Blondschopf den Club wieder an die am Oberhaus eingehängte Paradiespforte klopfen ließ.

20 Erst- und 93 Zweiliga-Matches hat der spielintelligente Quarterback im Club-Dress Stand heute vorzuweisen. In der laufenden Runde in Nürnbergs Lieblingsklasse mit Ausnahme der Partien in Dortmund und gegen Frankfurt in allen Liga-Spielen zum Zug. Und das fast auschließlich von Beginn - nur gegen Stuttgart wurde Petrak zuletzt erst eingewechselt. Ondrej Petrak ist – so viel Wiederholung darf sein – wertvoll für den FCN.

Dass es dem dienstälteste Club-Profi bei seinem Arbeitgeber ebenfalls gefällt gleichsam bekannt. Im Zuge seiner Vertragsverlängerung ließ dies Nürnbergs Stammkraft zur Sicherheit aber noch mal wissen: “Ich fühle mich in Nürnberg richtig wohl und habe mich beim Club in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt“, wird der Club-Tscheche bei fcn.de zitiert. Ambitioniert ließt sich auch Petraks Abschlusssatz: “ Der Aufstieg in die Bundesliga war super, soll aber nicht der letzte Erfolg sein, den wir hier gemeinsam gefeiert haben“.

apö