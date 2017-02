Vertragverlängerung: Köpke und der DFB - das passt

Vorzeigenürnberger bleibt bis 2020 Bundestorwarttrainer - vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Der "Inner circle" der Nationalmannschaft um Joachim Löw bleibt zusammen: Auch Andreas Köpke, Nürnbergs Torwart-Hero, und Thomas Schneider machen bis 2020 weiter.

Andi Köpke und der DFB: Die Erfolgsgeschichte geht weiter. © dpa



Andi Köpke und der DFB: Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Foto: dpa



Weltmeister-Macher Joachim Löw kann bis zur nächsten Europameisterschaft auf sein bewährtes Team in der Nationalmannschaft setzen. Torwarttrainer Andreas Köpke und Co-Trainer Thomas Schneider haben ihre Verträge wie ihr Chef bis 2020 verlängert.

"Gemeinsam haben wir große Ziele vor uns. Aktuell zählt für uns einzig und allein, uns als Gruppenerster für die WM in Russland zu qualifizieren", sagte Bundestrainer Löw in einer DFB-Mitteilung vom Donnerstag. Die Vertragsverlängerung von Löw war beim DFB-Bundestag im Oktober verkündet worden. Köpke ist bereits seit 2004 Torwarttrainer der DFB-Auswahl, Schneider (früher VfB Stuttgart) stieß 2014 dazu.

"Die Zusammenarbeit mit Jogi Löw, Oliver Bierhoff, Thomas Schneider und Marcus Sorg ist großartig", betonte Köpke.

Bilderstrecke zum Thema Andy Köpke: Liebesgrüße an ein Torwart-Idol "Wer ist Deutschlands Nummer eins - Andy Köpke." Mit diesem Frage-Antwort-Gesang wurden Generationen von Stadionbesuchern in Nürnberg sozialisiert. 338 Mal stand dieser für seinen Club zwischen den Pfosten, in meist bravouröser Manier. Knapp 60 Mal hütete er das Gehäuse der deutschen Nationalmannschaft, für die er seit geraumer Zeit als Torwarttrainer aktiv ist. Klicken Sie sich durch Karrierestationen, packende Eins-gegen-eins-Duelle und große FCN-Momente!



"Wir können uns aufeinander verlassen, jeder kennt seine Aufgaben und Rolle. Auch in schwierigen Phasen sind wir gemeinsam immer unserer Linie treu geblieben", führte Nürnbergs Traumfänger aus. Köpke, der 1996 bei der EM Deutschland ins Finale parierte, ist wichtig für den DFB. Für den Club - den Lieblingsverein der Stadt, in der er wohnt – war und ist er es eh.

In zahlreichen Fußball-Schlachten betätigte sich Köpke für den 1. FC Nürnberg zwischen den Pfosten und machte dabei zumeist einen formidablen Job. Wenn der Mann, der im Club-Dress zum Nationalspieler aufstieg, im Nürnberger Kasten Heldentaten vollbrachte oder geschlagen zu Boden sank, spiegelte sich das auch im Seelenzustand der Stadt wieder. Und so ist man wohl auch ein bisschen stolz in der Noris, wenn Köpke mit dem DFB nach weiteren Titeln greift.

Bilderstrecke zum Thema Schäfer und der "treue Tom": Die zehn Rekordspieler des FCN Ob Andi Wolf, Javier Pinola und Raphael Schäfer. Drei Pokalsieger von 2007 findet man unter den zehn Rekordspielern des 1. FC Nürnberg. An der Spitze steht jedoch ein Aufstiegsheld aus dem Bayerischen Wald. Wir haben die zehn Rekordspieler gesammelt!



dpa / apö