Vierte Pleite in Folge: Super-Franke Nowitzki in der Krise

Bei Würzburgs Wunderknaben läuft's nicht rund - vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Basketball-Oldie Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Mavs verloren am Donnerstag bei den Los Angeles Clippers 121:125 (54:65).

Dirk Nowitzki tut sich nach seiner Verletzung schwer, wieder in Topform zu kommen. © David Zalubowski



Der 40 Jahre alte Würzburger wartet damit weiter auf das erste Erfolgserlebnis nach seiner langen Verletzungspause. In etwas mehr als fünf Spielminuten blieb der Routinier ohne Punkte. Landsmann Maxi Kleber kam auf vier Zähler. Die Mavs haben nach 30 Saisonspielen eine ausgeglichene Bilanz von 15 Siegen und 15 Niederlagen.

Die Houston Rockets unterlagen nach zuletzt fünf Siegen in Serie gegen die Miami Heat knapp 99:101 (58:53). Superstar James Harden war mit 35 Punkten und 12 Assists der Topscorer bei der Auswärtspleite. Der deutsche Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Texaner. Mit 16 Siegen und 15 Niederlagen belegt Houston aktuell den dritten Platz in der Southwest Division.

dpa