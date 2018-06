Vollgas auch am Samstag: Tag zwei beim Norisring live!

In Nürnberg heulen wieder die Motoren auf - Erster DTM-Lauf am Mittag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Das Speedweekend am Norisring läuft auf Hochtouren und geht Samstag in die erste heiße Phase: In der 100 Meilen Trophy, der Formel 3 und der DTM stehen die ersten Rennen an. Unser Live-Ticker begleitet das Renngeschehen hautnah!

+++ Norisring live! Das ist unser Reporterteam 2018 +++

Bilderstrecke zum Thema Regen, Flaggen, Schumi junior: Der Freitag beim Norisring Ein gemächlicher Einstieg am Freitag? Fehlanzeige! Beim Norisring ging es schon am ersten Tag des Rennwochenendes richtig rund. Bei wechselhaftem Wetter bretterten die Piloten der Formel 3 und DTM über den fränkischen Stadtkurs. Mit dabei: Ein Rennfahrertalent, das in die gigantischen Fußstapfen seines Vaters treten möchte.



nb