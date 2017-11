Vollgas in Östersund: Weltmeister-Quartett legt los

ÖSTERSUND - Die Voraussetzungen für die Skijäger sind nicht ganz einfach - trotzdem wollen Deutschlands Weltmeister direkt mit starken Leistungen in den Weltcup starten.

Gut aus den Startlöchern kommen - das ist das Ziel der deutschen Biathleten um Erik Lesser beim Weltcup in Östersund. © dpa



Im ersten Einzelrennen des Olympia-Winters hofft das deutsche Weltmeister-Quartett beim Biathlon-Weltcup in Östersund auf einen guten Einstand. Im Klassiker über 20 Kilometer warten auf Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll am Donnerstag (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport) in Schweden schwierige Bedingungen. Es werden Temperaturen von etwa -10 Grad und Neuschnee erwartet. Neben den vier Weltmeistern sind für den Deutschen Skiverband auch Philipp Nawrath und Johannes Kühn dabei. Als Favorit geht erneut Martin Fourcade in die Loipe. Der Franzose hatte zuletzt sechsmal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen.