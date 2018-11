Vom Depp zum Matchwinner: Leverkusen liebt Volland

LEVERKUSEN - Erst Chancentod, dann umjubelter Siegtorschütze: Kevin Volland hat Bayer Leverkusen zu einem erlösenden Dreier geführt und die Hoffnung auf eine Aufholjagd in der Bundesliga geschürt. Der Nationalspieler erzielte im Duell der Saison-Enttäuschungen gegen Stuttgart beide Treffer.

Bayer Leverkusen hat nach der Länderspielpause dank zweier Treffer von Kevin Volland den erhofften Sieg gefeiert. Gegen den Tabellenletzten VfB Stuttgart setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich am Freitag mit 2:0 durch. Der zehnmalige Nationalspieler traf in der 76. und 83. Minute. Während sich Bayer nach zuvor zwei Bundesliga-Niederlagen mit nun 14 Punkten zumindest in Richtung Tabellen-Mittelfeld orientiert, bleiben die Schwaben zunächst Tabellenletzter. Dies könnte sich am Samstag nur ändern, falls Fortuna Düsseldorf beim FC Bayern München mit mindestens vier Toren Unterschied verliert.

