Ein fulminanter Saisonstart ist ein wenig gebremst: Die Thomas Sabo Ice Tigers unterlagen am Sonntagabend den Adlern aus Mannheim mit 1:2 nach Penaltyschießen. In einer immer besser werdenden Partie rettete der gebürtige Nürnberger Niklas Treutle seinen Ice Tigers den Punkt, ehe sich Frankens Eishockeycracks dann doch im Shootout geschlagen geben mussten.

Das 263. Frankenderby war eine muntere Angelegenheit. Großen Anteil daran hatte der Club, der vor dem 3:1 jenseits der Stadgrenze 38 Jahre nicht mehr im Ronhof gewonnen hatte. Mikael Ishak, der in acht Tagen zum fünften Mal für den FCN traf, eröffnete für die Gäste, Cedric Teuchert stockte auf. Doch dann trat Jurgen Gjasula zum Elfmeter an und gab das Fanal für einen Fürther Sturmlauf, den der Club-Kapitän erst in der Nachspielzeit stoppte. Doch sehen Sie selbst!