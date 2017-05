Von A bis Z: So bereitet sich das Kleeblatt im Sommer vor

SpVgg Greuther Fürth spielt gegen Ansbach, Aalen, Zirndorf und Zwickau

FÜRTH - Die SpVgg Greuther Fürth hat den Sommerfahrplan bekannt gegeben. Nach vier Wochen Pause ist am 19. Juni Trainingsstart, ins Trainingslager geht es wie schon im Vorjahr nach Tirol.

Balazs Megyeri und Sascha Burchert trainierten 2016 am Walchsee. In diesem Sommer geht's für das Kleeblatt erneut ins schöne Tirol. © Sportfoto Zink / WoZi



Der Profi-Kader und sein Tross residieren vom 7. bis 14. Juli im "Kuhotel by Rilano" in Waidring, direkt an der Steinplatte. In unmittelbarer Umgebung gibt es für die Edelfans, die jedes Jahr der Mannschaft folgen, nach Vereinsangaben "Hotels und Pensionen verschiedenster Kategorien".

Der Trainingsplatz befindet sich zwei Kilometer vom Mannschaftshotel entfernt. Ein Testspiel ist geplant, Gegner, Zeit und Ort stehen aber noch nicht fest. Sicher ist allerdings schon jetzt: Am Abend des Abreisetages, Freitag, 14. Juli, steigt um 18.30 Uhr ein Freundschaftsspiel beim ASV Zirndorf.

Das erste Testspiel dieser Vorbereitung ist am 24. Juni um 16 Uhr bei Bayernligist SpVgg Ansbach. Am 25. Juni heißt der Gegner VfR Aalen aus der Dritten Liga, Ort und Zeit stehen noch nicht fest. Weiter geht die Tour am 29. Juni, um 18.30 Uhr geht es gegen den FSV Zwickau, Spielort ist Hof.

Am Sonntag, 23. Juli, plant der Verein eine große Saisoneröffnungsfeier. Start in die Zweitliga-Saison 2017/18 ist am Freitag, 28. Juli.