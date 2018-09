Dieser Abschied hat sich schon länger angekündigt: Finanzvorstand Michael Meeske verlässt den 1. FC Nürnberg zum 31. Oktober 2018. Vor drei Jahren kam der gebürtige Oldenburger an den Valznerweiher und sanierte die klamme Club-Kasse, jetzt wechselt er zum VfL Wolfsburg. Seine Karriere in Franken haben wir in den folgenden Bildern zusammengefasst. © Sportfoto Zink