Mehrfach hatte Union Berlin die Möglichkeit zumindest auszugleichen, am Ende setzt die SpVgg Greuther Fürth ihre Heimsieg-Serie dennoch fort. Jetzt sind Sie an der Reihe, benoten Sie die Kleeblatt-Profis!

Eishockey ist harte Arbeit - das Spiel der Ice Tigers gegen die Eisbären, das zweite in der Halbfinal-Serie, ist dafür ein treffender Beleg. Am Ende ist es Nürnbergs Mitchell, der seine Mannschaft in den Untiefen der Overtime befreit. Die Bilder!