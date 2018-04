Die Mama war streng dagegen, als ihr Sohn Rolli, Handballer beim TSV Schwabach, zum Fußball wechseln wollte. Aber der schon als Bub temperamentvolle Roland Wabra setzte sich durch - und trat 1957 als Torwart des 1. FC Nürnberg die Nachfolge des legendären Meistertorwarts Edi Schaffer an. Als Meister von 1961 und DFB-Pokalsieger von 1962 spielte Wabra 1967/68 die Saison seines Lebens, der gelernte Schneider wurde als bester Torwart der Liga gefeiert - ehe 1969 ein Muskelriss im Arm das Karriereende bedeutete. Wabra arbeitete als Versicherungsagent und kickte für seinen Heimatverein in Unterreichenbach weiter - als Linksaußen. Am 17. Oktober 1994 verunglückte er im Alter von 58 Jahren tödlich im Auto, als ihn auf der A6 ein Geisterfahrer rammte. © Erich Baumann