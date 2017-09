Vor Bayernspiel: Eurosport setzt Gratis-Abo bei Amazon aus

NÜRNBERG - In diesem Freitagabendspiel steckt richtig viel Zündstoff: Wenn der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg trifft, geht es nicht nur auf dem Rasen heiß her. Nein, im Internet sorgt das Duell zwischen dem Rekordmeister und den Wölfen schon vor dem Anpfiff für Aufregung. Grund dafür ist - wieder einmal - der Eurosport-Player.

Wieder Ärger um den Eurosport-Player. Diesmal stellte der Sportsender sein kostenloses Probeabo auf Amazon vorübergehend vor dem Bayernspiel ein. © twitter.com/benjaminneske



Eines vorweg: Diesmal geht es nicht um technische Probleme. Vielmehr hat sich der Sportsender in dieser Woche den Zorn aller Bayern - und Wolfsburgfans zugezogen.

Was ist passiert? Für Amazon-Prime-Kunden war es bislang möglich, den eigentlich kostenpflichtigen Eurosport-Player für eine Woche gratis zu testen. Alle Bayern- und Wolfsburgfans hätten dort also das Paket buchen und nach einer Woche kostenfrei wieder stornieren können. Doch mit dieser Aktion war am Donnerstagabend Schluss: Eurosport setzte das Gratis-Abo überraschend aus.

Ein zufälliger Zeitpunkt? Wohl nicht. Von einem Bayernspiel erhofft sich der Sportsender besonders viele Zuschauer, die auch bereit sind, für ein Live-Spiel ihres Lieblingsvereins Geld zu bezahlen.

Im Internet sorgte die Entscheidung von Eurosport für große Aufregung.

Gegenüber der Münchner tz begründet Amazon den Schritt so: "Leider wurde der 7 tägige Probe Zeitraum von Amazon auf Forderung von Eurosport am 21.9.2017 eingestellt." Heißt im Klartext: Eurosport hat Druck auf den Online-Händler ausgewirkt.

Wer also die Bayern gegen Wolfsburg live über Computer oder App sehen möchte, muss mindestens 4,99 Euro für ein Monatsticket an Eurosport überweisen. Übrigens: Wie die tz erfahren haben will, soll das kostenfreie Probeabo bei Amazon ab Samstag wieder verfügbar sein. Bleibt nur für alle zahlenden Kunden zu hoffen, dass diesmal keine technischen Schwierigkeiten im Eurosport-Player auftreten.

