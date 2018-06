Vor Korea-Kracher: So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Noch können alle vier Mannschaften der Gruppe F in die nächste Runde kommen - vor 32 Minuten

MOSKAU - Nach dem 2. Spieltag haben in der "deutschen" Gruppe F noch alle vier Teams Chancen auf den Einzug in das WM-Achtelfinale. Doch wie müssen Jogis Jungs gegen Südkorea spielen, um weiterzukommen? Wir haben die Antwort!

Haben sie auch gegen Südkorea Grund zum Jubeln? Mario Gomez, Toni Kroos und Marco Reus. © Frank Augstein/AP/dpa



Nach zwei Siegen thront Mexiko mit der Maximalausbeute von sechs Punkten aktuell an der Tabellenspitze der Gruppe F. Die Schützlinge des kolumbianischen Trainers Juan Carlos Osorio bezwangen neben Deutschland (1:0) auch Südkorea (2:1) und haben damit vor dem Vorrundenfinale die beste Ausgangssituation.

Dahinter kommen Deutschland und Schweden mit einem Torverhältnis von je 2:2 und jeweils drei Zählern. Auf dem letzten Platz rangiert Südkorea, das nach zwei Niederlagen im letzten Spiel gegen Deutschland am Mittwoch in Kasan (16 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) unter Zugzwang steht. Doch auch die Asiaten haben noch die Möglichkeit, in die erste K.o.-Runde einzuziehen. Neben einem Sieg über die DFB-Elf benötigt die Mannschaft um den ehemaligen HSV- und Leverkusen-Profi Heung-Min Son auch Schützenhilfe von Mexiko in deren Parallelspiel in Jekaterinburg gegen Schweden.

Doch wie sieht es für die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw aus, wann käme sie in das Achtelfinale?

Deutschland kommt weiter, ...

... bei einem eigenen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz, unabhängig, was in Jekaterinburg zwischen Mexiko und Schweden passiert

... bei einem Sieg gegen Südkorea, wenn Schweden gegen Mexiko nicht gewinnt

... bei einem Sieg gegen Südkorea, wenn Schweden gegen Mexiko gewinnt und danach die deutsche Tordifferenz besser ist als die von Mexiko oder Schweden

... bei einem Remis gegen Südkorea, wenn Schweden gegen Mexiko verliert

... bei einem Remis gegen Südkorea, wenn Schweden gegen Mexiko Remis spielt und danach das deutsche Torverhältnis besser ist als das schwedische

... bei einer Niederlage gegen Südkorea, wenn Schweden gegen Mexiko verliert und danach die deutsche Tordifferenz besser ist als die von Schweden und Südkorea

Sind zwei Mannschaften punktgleich, entscheidet zunächst die Tordifferenz, danach die Anzahl der erzielten Tore.

Schneiden anschließend zwei oder mehr Mannschaften dennoch gleich ab, wird die Rangfolge bestimmt durch:

- a) die Anzahl der Punkte aus den direkten Vergleichen

- b) die bessere Tordifferenz aus den direkten Vergleichen (bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften)

- c) die größere Anzahl der erzielten Tore aus den direkten Vergleichen (bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften)

- d) die Fairplay-Wertung

- e) der Losentscheid.

Ein möglicher Losentscheid würde direkt im Anschluss der Partie um 18 Uhr stattfinden.

