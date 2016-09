Vor Kracher gegen Bayern: Schalke tauscht Trainerbank

Knappen-Coach Weinzierl sitzt zukünftig links der Haupttribüne - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - In der Veltins-Arena auf Schalke nahmen Trainer bis jetzt auf der rechten Seite Platz - in unmittelbarer Nähe zum Linienrichter. Trainer Markus Weinzierl, in der vergangenen Saison zum nervigsten Übungsleiter der Liga gewählt, möchte das nun ändern.

Der neue Schalke-Trainer Markus Weinzierl möchte gegen die Bayern den Fehlstart verhindern. © dpa



Der neue Schalke-Trainer Markus Weinzierl möchte gegen die Bayern den Fehlstart verhindern. Foto: dpa



Als der FC Schalke im Juni die Verpflichtung von Trainer Markus Weinzierl vom FC Augsburg bekannt gab, kündigte der gebürtige Niederbayer Veränderungen an. Nach den Last-Minute-Transfers von Nabil Bentaleb (auf Leihbasis von Tottenham), Benjamin Stambouli (von Paris Saint-Germain) und Yevhen Konoplyanka (vom Europa-League-Sieger Sevilla), die allesamt wohl kein Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern München feiern werden, beweist Weinzierl auch ein Auge fürs Detail.

Wie die Bild erfuhr, soll der 41-Jährige wegen der Nähe zu den treuesten Fans in der Nordkurve und der Nähe zur eigenen Kabine darauf bestanden haben, die Trainerbänke zu tauschen. Ab dem Heimspiel gegen den Rekordmeister ist die Heimmannschaft nun auf der anderen Seite beherbergt. Also nicht mehr auf der Seite, auf der auch der Linienrichter steht. Weinzierl, der in einer Zeitungsumfrage unter Schiedsrichtern zum nervigsten Bundesliga-Trainer auserkoren wurde, sagt dazu nur lächelnd: "Jetzt habe ich mehr Ruhe vor dem Linienrichter".

Königsblau plagen Verletzungssorgen

Für den Kracher gegen die Münchner müssen die Gelsenkirchener auf ihren Stürmer Franco Di Santo verzichten. Dafür könnte Breel Embolo, der sich unter der Woche beim WM-Qualifikationsspiel gegen Europameister Portugal in die Torschützenliste eintragen konnte, auf die rechte Offensivseite rücken.

Ein Einsatz vom erfahrenen Defensivmann Naldo ist aufgrund von Rückenbeschwerden fraglich.

ama