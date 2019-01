Vor Mainz: Club-Coach Köllner bleibt zuversichtlich

Erras, Bauer und Mühl fallen am Samstag aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Neues Spiel, neues Glück? Auch am Samstag in Mainz wird der 1. FC Nürnberg versuchen, seine Negativserie mit zwölf Bundesliga-Partien ohne Sieg zu beenden. Fehlen wird Patrick Erras und eventuell auch Lukas Mühl, der sich eine Grippe eingefangen hat. Der Trainer ist trotzdem nach wie vor zuversichtlich – weil er vom Geist seiner Mannschaft überzeugt ist.

Michael Köllner glaubt fest daran, die Negativserie in der Bundesliga stoppen zu können. © Sportfoto Zink / DaMa, Sportfoto Zink / DaMa



Michael Köllner glaubt fest daran, die Negativserie in der Bundesliga stoppen zu können. Foto: Sportfoto Zink / DaMa, Sportfoto Zink / DaMa



Dafür, dass Michael Köllner die vielen Berichte über ihn und seine Mannschaft gar nicht liest, weiß er erstaunlich genau, was alles so drin steht. Dass die Bild-Zeitung beispielsweise am Mittwoch bei seinen nicht-öffentlichen Einheiten spionierte, erwähnte er immerhin in einem Nebensatz, wesentlich ausführlicher widmete er sich hingegen der angeblich trostlosen Stimmung im Sportpark.

"Was soll hier trostlos sein?", fragte der Trainer in der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FSV Mainz am Samstagnachmittag (Anstoß 15.30 Uhr) zurück. Dass der Club in der Bundesliga vertreten ist? Dass man sich bei der Kaderplanung nach den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu richten habe? Einzig Platz 18 bereite ihnen natürlich Kummer. "Aber ist es trostlos, dass wir nur drei Punkte Rückstand haben auf den Relegationsrang?"

In seiner verbalen Gegenoffensive ließ Michael Köllner jedenfalls nie den Eindruck aufkommen, dass gerade irgendetwas gewaltig schieflaufen könnte. Nach dem 18. Spieltag Letzter zu sein, ist angesichts der namhaften Konkurrenz fürwahr keine Schande; was auch Köllner Sorgen bereitet, sind phasenweise unerklärlich lethargische Auftritte wie am Sonntag gegen die Hertha.

Alle Augen auf Mateta: So gut ist Club-Gegner Mainz wirklich

"Grundmerkmale", die seine Mannschaft in der Vergangenheit oft ausgezeichnet hatten, seien da "abhanden gekommen", sagt Köllner, nämlich "vehement zu verteidigen und geradlinig nach vorn zu spielen". Der Vermutung, dass der eine oder andere überfordert sein könnte mit der Bundesliga und sich deshalb allmählich Untergangsstimmung breit mache im Sportpark, wollte Köllner aber so nicht stehen lassen.

Keinerlei Selbstzweifel

"Der Geist der Mannschaft ist absolut intakt", konterte Köllner, der am Samstag auf Robert Bauer (Muskelfaserriss), Patrick Erras (Rücken- und Adduktorenprobleme) und möglicherweise auch auf Lukas Mühl (grippaler Infekt) verzichten muss. Seinen Zweckoptimismus können die Ausfälle aber nicht keinster Weise schmälern; seine Fußballer würden tagtäglich "alles dafür tun, um zu Punkten zu kommen."

Er natürlich auch, nur haben seine Ansätze und Strategien seit Ende September zu lediglich drei Unentschieden gereicht. Selbstzweifel plagen Köllner deswegen nicht, auch wenn er sich ebenfalls ständig hinterfragt, bis zum 31. Januar aber wohl noch Verstärkungen bekommt. "Natürlich sind wir drauf und dran", sagt Köllner, wie der ganze Club seit dem Aufstieg. Nur eben häufig nicht besonders erfolgreich.

Bilderstrecke zum Thema Frost, Frust, Fehlstart: Hertha vermiest Club Rückrundenauftakt Trotz des durchwachsenen Trainingslagers hofften die Fans des 1. FC Nürnberg auf einen guten Start in die Rückrunde. Doch nach den ersten 90 Pflichtspiel-Minuten 2019 herrscht beim FCN wieder Ernüchterung.



Wolfgang Laaß