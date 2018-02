Vor Schweiz-Spiel: Einsatz von Ice Tiger Reimer fraglich

PYEONGCHANG - Ein möglicher Einsatz der angeschlagenen Eishockey-Nationalspieler um Ice Tiger Patrick Reimer und Sinan Akdag im K.o.-Spiel um die olympische Viertelfinal-Teilnahme gegen die Schweiz entscheidet sich erst am Dienstag.

Zwei Nürnberger nebeneinander: Während Leo Pföderl (links) zur Verfügung steht, ist der Einsatz von Patrick Reimer gegen die Schweiz offen. © Stefan Puchner/dpa



"Bei den verletzten Spielern muss man abwarten. Wir werden wohl erst morgen entscheiden, ob sie spielen können", sagte Bundestrainer Marco Sturm am Montag in Pyeongchang. "Momentan sind sie in der Behandlung. Da kann man nicht mehr sagen."

Der Nürnberger Reimer hatte sich im Training verletzt und war bereits beim 2:1 nach Penaltyschießen am Sonntag gegen Norwegen ausgefallen. Akdag musste nach einem Check gegen seinen Kopf während des Spiels vom Eis geführt werden. Am Dienstag gegen die Schweiz (13.10 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) geht es für das deutsche Team um die erste Viertelfinal-Teilnahme bei Olympischen Winterspielen seit 16 Jahren. Bei einem Sieg würde Deutschland in der Runde der letzten Acht am Mittwoch (13.10 Uhr MEZ) auf Weltmeister Schweden treffen. In der Vorrunde hatte das Sturm-Team unglücklich 0:1 gegen den Favoriten verloren. Im Fall einer Niederlage ist das olympische Turnier vorbei.

