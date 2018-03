Vor Spanien-Kracher: Das sagt Löw zu Neuer und ter Stegen

Barca-Schlussmann gegen "La Furia Roja" im Tor - Neuer im Soll - vor 20 Minuten

DÜSSELDORF - Marc-André ter Stegen wird im Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf im Tor stehen. Das kündigte Joachim Löw auf der Pressekonferenz am Donnerstag an. Der Bundestrainer sprach auch über Manuel Neuer.

Auf der Pressekonferenz vor dem Härtetest gegen Spanien sprach Bundestrainer Joachim Löw über den Fitnesszustand von Manuel Neuer und die Leistungen von ter Stegen. Foto: Federico Gambarini/dpa



Außerdem will der Coach auf ein Gerüst mit den Weltmeistern Jérôme Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller, Mesut Özil und Toni Kroos vertrauen, wie Löw durchblicken ließ. Für das folgende Länderspiel gegen Brasilien am Dienstag in Berlin werde es Veränderungen geben.

Ter Stegen ist in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer zur derzeitigen Nummer eins aufgestiegen. Für die Mitte Juni beginnende WM ist Löw aber "absolut optimistisch", dass Neuer noch rechtzeitig fit wird. Er sei nun bei 90 Prozent, er dürfe nur nicht überziehen. "Manuel liegt absolut im Fahrplan. Es ist geplant, dass er in dieser Saison noch für den FC Bayern spielt. Die Ärzte haben auch noch einmal versichert, dass der Zustand der Narbe und der Knochenzusammenwachsung absolut in Ordnung ist", ergänzte Löw.

Ter Stegen sei aber bereit, versicherte Löw. "Die letzten Spiele waren sehr, sehr gut. Er hat beim Confed Cup eine überragende Rolle gespielt. Auch beim FC Barcelona ist er gewachsen. Er hat einen Reifeprozess gemacht und ist eine Persönlichkeit geworden. Er ist auf alles vorbereitet", sagte der Bundestrainer.

dpa/mw