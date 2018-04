Vor Spiel fünf: Ice Tigers reisen mit breiter Brust nach Berlin

Der 4:1-Heimsieg hat Nürnbergs Eishockey-Profis neuen Rückenwind gegeben - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Schlag auf Schlag geht es für die Thomas Sabo Ice Tigers weiter. Spiel fünf in Berlin steht an, das positive Gefühl des jüngsten 4:1-Heimsieges soll dafür sorgen, erstmals in dieser Playoff-Halbfinal-Serie in Führung zu gehen.

Wird höchstwahrscheinlich auch am Freitag wieder in der Aufstellung stehen: Marius Möchel. © Sportfoto Zink / ThHa



Wird höchstwahrscheinlich auch am Freitag wieder in der Aufstellung stehen: Marius Möchel. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Zwölf Spieler der Thomas Sabo Ice Tigers und auch ihr Trainer hatten sich verwählt. Spaghetti Bolognese suchten sie sich am Montag nach dem 3:4 nach Verlängerung bei den Eisbären in Berlin aus, bevor sich die Nürnberger mit dem Bus auf den Heimweg machten. Am Dienstag fühlten sich das Dutzend und ihr Coach nicht sonderlich wohl in ihrer Haut. Zunächst wurde ein Magen-Darm-Virus vermutet, da aber alle das gleiche gegessen hatten, könnte es auch an den Lebensmitteln gelegen haben. "Das war blöd, da werde ich nichts beschönigen. Aber so etwas passiert halt. Einige von uns, mich eingeschlossen, hatten einen üblen Dienstag. Ich mache da allerdings keinem einen Vorwurf, das ist unglücklich gelaufen", so Nürnbergs Coach Rob Wilson.

Endgültig klären ließ sich bis gestern nicht, ob es am Essen lag, zumindest blieben die Eisbären von ähnlichen Problemen wie die Nürnberger verschont, obwohl auch sie die Bolognese auf dem Speiseplan hatten.

Was auch immer es war, es verhinderte nicht, dass Nürnberg die Halbfinalserie am Mittwoch durch ein 4:1 zum 2:2 nach Siegen ausgleichen konnte. Wer heute (19.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) in der Hauptstadt den Erfolg feiert, rückt dem Finale einen großen Schritt näher.

Marius Möchel, bolognesefreier Schütze des 2:1 am Mittwoch, sieht das 4:1 als Antrieb für die heutige Partie. "Natürlich fahren wir mit einem positiven Gefühl nach Berlin. Dass das 3:1 und 4:1 noch gefallen sind, gibt uns einen Schub. Das wollen wir ausnutzen", kündigt der gebürtige Nürnberger an, der im Sturm den Vorzug vor Marco Pfleger erhalten hatte. "Wir wollten einen weiteren größeren Spieler im Aufgebot haben, falls es physischer geworden wäre", begründet Wilson den Wechsel. Auch heute hat Möchel gegenüber Pfleger sicher die besseren Chancen auf einen Platz im Kader.

Ihren Größenvorteil versuchten die Ice Tigers auch im Powerplay mit einer Variante zu nutzen. Verteidigerhüne Oliver Mebus postierte seine 2,06-Meter in Überzahl vor Berlins Keeper Petri Vehanen und versuchte dem Finnen die Sicht zu nehmen. Ein Kniff, auf den Wilson auch heute zurückkommen könnte.

Gerade weil die Nürnberger wieder auf ihre Physis setzen werden, ohne es dabei zu übertreiben. "Wir müssen unser Spiel spielen, nicht das der Eisbären. Wir müssen eine Partie in Berlin gewinnen, warum nicht am Freitag? Dafür müssen wir unseren Fokus bewahren und gelassen bleiben", gibt Wilson vor. Also sich nicht wie am Ostermontag bei der 3:4-Niederlage in der Verlängerung durch Strafen aus dem Rhythmus bringen, egal wie hoch die Gemüter auch kochen mögen. "Es ist halt so, dass in dieser Liga auch schnell gepfiffen wird", befindet Möchel. "Wir sind eine große Mannschaft, wir spielen eigentlich hart, aber wir müssen schauen, dass wir von der Strafbank wegbleiben. Trotzdem wollen wir immer mit Emotionen spielen und jeden Zweikampf gewinnen, nur eben wieder ein bisschen kontrollierter."

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Das ist für die Ice Tigers gegen Berlin wichtig Halbfinale in den DEL-Playoffs, auf dem Eis geht es immer heißer her. Auch die Thomas Sabo Ice Tigers dürfen noch vom Titel träumen, um den zu holen, müssen Nürnbergs bissigste Tiger aber erst einmal den Eisbären Berlin das Fell über die Ohren ziehen. Wie das klappt? NZ-Sportredakteur Florian Jennemann verrät's im Halbfinal-Bandencheck!



Um die nötige Ruhe dafür zu haben, reisten die Ice Tigers gestern mit

dem Zug an. Das hat sich mittlerweile bei den Dienstfahrten nach Berlin bewährt. "Da können die Jungs auch mal rumlaufen. Mit dem Bus durch Berlin durchfahren, ist ein Alptraum, und dieser Ablauf hat sich bewährt", sagt Wilson. Nur die Pasta werden sie dieses Mal vermutlich aussparen.

Nach dem Spiel verweilen die Ice Tigers an der Spree und werden erst am Samstag – erneut mit der Bahn – nach Nürnberg zurückkehren. Dort erwarten sie die Eisbären am Sonntag (15 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) zum sechsten Duell. Eines der beiden Teams wird dann die Chance haben, mit einem Sieg ins Finale einzuziehen. Die andere Mannschaft wird mit dem Druck aufs Eis gehen, gewinnen zu müssen.

Florian Jennemann