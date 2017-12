Sie sind Helden und Sündenböcke zugleich. Hoffnungsträger und menschliche Ware. Aber was sie alle gemeinsam haben: Ein Fußballklub legte einst richtig viel Geld für sie auf den Tisch. Nach Neymars 222-Millionen-Wechsel steht die Fußballwelt Kopf. Wir haben die zehn teuersten Transfers der Geschichte gesammelt.

Erst war der Club mal wieder ein Depp, danach eine Zeit lang bemitleidenswert. Im Anschluss machte er seine Fans aber so glücklich wie lange nicht mehr. Wie jedes Club-Jahr war auch 2017 eine Achterbahn der Gefühle - die wir gerne mit Bildern Revue passieren lassen wollen. Bilder zum Mitleiden, Nachfreuen und Erinnern.

Im Sommer wurde der Hauptmarkt erst Schauplatz für heiße Beachvolleyball-Duelle im Sand, später wagte die Freeride-Elite dort waghalsige Sprünge. In Reichelsdorf nimmt man Abschied von der altehrwürdigen Radrennbahn, in Eibach wächst die Faustball-Elite von morgen heran und in Tischtennis-Deutschland sorgt Hilpoltstein für Furore.