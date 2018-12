Vorzeitige Bescherung? HCE empfängt Ludwigshafen

Kann Erlangen seinen Fans gegen die Eulen einen Heimsieg schenken? - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Vor dem Fest der Liebe geht's in der Nürnberger Arena am Donnerstagabend noch einmal richtig rund: Der HC Erlangen empfängt die Eulen aus Ludwigshafen - und möchte nach dem Pokal-Aus am Dienstag wieder zurück in die Spur finden. Ob das klappt weiß der FACKELMANN-LiveBlog!

Live-Blog: Christoph Benesch Erlangen E-Mail