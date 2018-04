Wahnsinn in der 97. Minute: Ronaldo rettet Real

MADRID - Sein 150. Match in der Champions League wird Cristiano Ronaldo in besonderer Erinnerung behalten. Real Madrid muss gegen Juventus mächtig bibbern, ehe in der Nachspielzeit zum achten Mal in Serie das Halbfinale erreicht war.

Ruhig Blut: Ein Fußballspiel hat mindestens 97 Minuten, weiß Cristiano Ronaldo, der Real gegen Turin spät vor dem Champions-League-Knockout bewahrte. Foto: dpa



Das Team von Weltmeister Toni Kroos unterlag am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin mit 1:3 (0:2) und musste im heimischen Bernabeu-Stadion lange zittern, ehe nach dem 3:0 im Hinspiel der Einzug in die Runde der letzten Vier feststand.

Das Weiterkommen sicherte Superstar Cristiano Ronaldo per Foulelfmeter erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Torhüter Gianluigi Buffon hatte zuvor die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung gesehen Doppelter Torschütze für Juventus war der frühere Bayern-Stürmer Mario Mandzukic, der in der 2. und 37. Minute per Kopf traf, das zwischenzeitliche 3:0 der Turiner erzielte Blaise Matuidi nach einen Fehler von Real-Keeper Keylor Navas (61.).

